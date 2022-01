OFICIAL: Prefeitura de Cruzeiro do Sul confirma cancelamento do Carnaval 2022

-------- Continua depois da Publicidade--------

Como já havíamos adiantado nesta quinta-feira (06), que a prefeitura não iria realizar o carnaval 2022, o secretário de cultura e lazer, Aldemir Maciel, confirmou o cancelamento do evento no município, devido ao aumento de casos de Covid-19 e o surto de gripe na cidade.

Em Cruzeiro do Sul, as festividades de réveillon, também haviam sido canceladas, pois, a cidade enfrenta no momento, um grave surto de gripe, o que deve ser levado em consideração.

“A prefeitura não irá organizar o carnaval 2022, devido ao aumento de casos no de covi-19 e o surto de gripe no município. A preocupação com a saúde pública é fundamental. Já não tivemos o réveillon. Se fizermos um evento dessa proporção, o número de casos irá aumentar”, salientou Aldemir Maciel.