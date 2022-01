Obra de reforma e ampliação do Pronto-Socorro de Rio Branco deve ser entregue em março

-------- Continua depois da Publicidade--------

A obra de reforma e ampliação do Pronto-Socorro (PS) de Rio Branco segue avançando em ritmo acelerado. A intervenção é de responsabilidade do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Desenvolvimento (Seinfra).

A obra prevê a construção de 54 enfermarias anexas ao hospital que, além de ampliar o atendimento, vão garantir mais conforto aos pacientes e melhores condições de trabalho aos servidores. De acordo com o fiscal da obra, o engenheiro civil Dennis Clay, a previsão de conclusão é até o mês de março deste ano.

“Já fizemos a parte estrutural da obra, agora entramos na fase específica, ou seja, ar condicionado hospitalar, gases medicinais, réguas medicinais e acabamentos como o forro que só pode ser finalizado após os serviços hospitalares. Avançamos bem na obra, muitos serviços em pouco tempo”, destacou.

A obra conta com recurso orçado em R$ 7 milhões, oriundo do Banco Mundial em parceria com o governo do Estado. Com a conclusão da infraestrutura do local, a Seinfra entregará o espaço à Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), que será responsável pela instalação dos móveis e aparelhos necessários.

Fonte: Agência Acre