O Motivo Que Fez Atriz De Game Of Throne Sumir Da TV

Com o material original de George R.R. Martin, um orçamento de produção impressionante e legiões de fãs devotados por trás dele, Game of Thrones sem surpresa se tornou um sucesso estrondoso da TV. Estreando na HBO em abril de 2011, o drama político cheio de fantasia se estendeu por oito temporadas, antes de se despedir dos telespectadores em 2019.

Bem, não é nenhum segredo que os últimos dias da série que redefiniu a TV geraram controvérsia e reação dos fãs, mas não se deixe enganar por tudo isso. Game of Thrones tinha muito a seu favor, especialmente quando se tratava do talento dos atores que ali emergiram.

Enquanto Game of Thrones atraiu pela primeira vez possíveis espectadores com nomes consagrados como Sean Bean, Lena Headey e Peter Dinklage, não demoraria muito para que eles se apaixonassem por seus novos rostos também. De forma indiscutível, o mais proeminente entre eles foi Emilia Clarke. Ela, que conseguiu o papel de Daenerys “Mãe dos Dragões” Targaryen com apenas 23 anos de idade.

profissional em atuação (via Entertainment Weekly). No entanto, Emilia conseguiu com desempenho estelar permanecer por toda a execução do programa, tornando Daenerys um de seus personagens mais memoráveis.

Agora, quase três anos depois do final de Game of Thrones, Emilia Clarke deu uma sumida da TV – e do cinema também. Eis o motivo.

Clarke não atuou muito desde o final de Game of Thrones

Como Game of Thrones rapidamente ganhou força e a figura de Emilia Clarke em Hollywood começou a subir, ela teve a chance de participar de algumas produções muito importantes. Por exemplo, em 2015, ela se resolveu interpretar a icônica heroína Sarah Connor em “Terminator Genisys”.

E, em 2018, ela participou de “Solo: A Star Wars Story” como Qi’ra. Enquanto isso, ela fez participações em animações como Futurama, Robot Chicken e Thunderbirds Are Go. No entanto, essa tendência parece ter morrido desde o final de Game of Thrones. Isso porque a filmografia de Clarke não sofreu muita expansão desde então.

Poucos meses depois de terminar seu mandato como Daenerys Targaryen, Emilia Clarke estrelou em “Último Natal” do diretor Paul Feig. Essa comédia romântica de férias teve um bom desempenho com o público em geral, embora tenha deixado os críticos muito menos entusiasmados. Mesmo assim, teve um lucro decente de bilheteria, fechando o ano de 2019 de Clarke em alta.

Já em 2020 – um ano devastado pela crise de saúde mundial -, ela acrescentou apenas um projeto à sua filmografia.

Com isso, Emilia Clarke resolveu dar um “tempo” destes projetos na TV e no cinema, e se dedicou a atuar em outras causas. Talvez, até mesmo para que o público tivesse um descanso de sua imagem, enquanto ela viveu Daenerys por muito tempo.

Interprete de Daenerys está comprometida com seu trabalho de caridade.

Algo que os fãs podem não saber é que Emilia Clarke enfrentou dois graves problemas de saúde no início de sua participação em Game of Thrones. Como ela lembrou ao The New Yorker em 2019, ela inesperadamente sofreu de um aneurisma cerebral em 2011. E outro em 2013. Ambos exigindo vários graus de cirurgia para tratar. Felizmente, ela se recuperou totalmente em ambas as ocasiões, mas isso foi extremamente difícil.

Não querendo que ninguém lutasse como ela, Clarke desde então agiu. Com isso, ela está trabalhando para encontrar uma maneira de ajudar aqueles que lidam com doenças semelhantes e potencialmente fatais.

Emilia Clarke fundou a instituição de caridade SameYou em 2019. A fundação se dedica a aumentar a conscientização sobre questões médicas relacionadas ao cérebro e lembrar ao público que a recuperação é realmente possível. Com isso, ela tem participado cada vez mais em atuar nesta área, ao invés na frente da TV.

Talvez o mais crucial, porém, SameYou se dedica a desenvolver opções de tratamento mais eficazes e torná-los mais amplamente disponíveis para as pessoas afetadas. De acordo com o site da organização, ela fez parceria com várias instituições médicas importantes para que isso acontecesse ao longo dos últimos anos. Além disso, Clarke trabalhou duro para levantar fundos e manter a instituição funcionando durante todo esse tempo complicado.

Embora não a tenhamos visto na tela grande ou na TV desde que Game of Thrones foi encerrado, basta dizer que Emilia Clarke se manteve ocupada e, ao mesmo tempo, fez um excelente uso de seu tempo.

E agora, em 2022, ela voltará: a atriz está confirmada em Invasão Secreta, série da Marvel que ela estrelará ao lado de Samuel L. Jackson. Então, este parece que será um ano bastante produtivo para ela.