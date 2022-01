Novos Operadores Aerotáticos são recebidos pelo comandante-geral da Polícia Militar do Acre

-------- Continua depois da Publicidade--------

Durante 45 dias, os sargentos da Polícia Militar do Acre (PMAC) João Paulo Souza e Deleon Rodrigues estiveram em solo alagoense, em busca de aprimoramento técnico-profissional, em suas aéreas de atuação. Os militares fazem parte dos 17 formados no V Curso de Operador Aerotático do Alagoas e na manhã desta quarta-feira, 5, foram recebidos pelo comandante-geral, coronel Paulo César Gomes, no Quartel do Comando Geral (QCG).

Agraciado com uma lembrança do curso e também da Chefia Aérea Especial da Segurança Pública (CAESP), local de realização da capacitação, o coronel Paulo César Gomes, um dos incentivadores do aprimoramento profissional da corporação, destacou a importância desta formação. “A especialização é importante, pois capacitamos cada vez mais nosso efetivo e com isso trazemos a população um melhor atendimento”, destacou o oficial.

Com uma vasta gama de disciplinas teóricas e práticas, associadas a alta exigência física e psicológica, os militares pontuaram os diferentes biomas, como selva, mar e catinga, presentes durante o curso, como uma das maiores dificuldades. Para eles, que já são formados no I Curso de Ações Táticas Especiais (CATE) da PMAC e estão lotados no Batalhão de Operações Especiais (BOPE) desde 2011, a capacitação exige um treinamento prévio especifico, como natação utilitária, marcha, nós e amarrações e treinamento funcional .

O 2º sargento João Paulo Souza falou da importância do curso para sua vida policial militar. “Foi um aperfeiçoamento em uma área especifica das operações aéreas, em que no nosso Estado a demanda está crescendo e existe a necessidade de mais operadores. Ficamos aguardando uma convocação para somarmos com os profissionais do CIOPAER [Centro Integrado de Operações Aéreas]”, disse o militar, que juntamente com sargento Deleon fazem parte dos 15 operadores Aerotáticos do estado.

