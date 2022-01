Novo Ensino Médio: Confira o cronograma proposto pelo Ministério da Educação

-------- Continua depois da Publicidade--------

Em fevereiro de 2017 através da Medida Provisória nº 748/2016O foi aprovado pelo Governo o novo ensino médio no Brasil.

A reforma apresenta mudanças significativas na modalidade de ensino como, ampliação do tempo mínimo do estudante na escola, nova organização curricular, mais flexível, possibilidades de escolhas aos estudantes, entre outras.

A grade curricular das escolas públicas e privadas do ensino médio mudaram o formato utilizado que atualmente as disciplinas são individuais, e agora, os conteúdos serão divididos em áreas do conhecimento:

linguagens e suas tecnologias;

matemática e suas tecnologias;

ciências da natureza e suas tecnologias;

ciências humanas e sociais aplicadas;

Principais mudanças no Novo ensino médio

Itinerários formativos

De acordo com o portal do Ministério da Educação os itinerários formativos são o conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre outras situações de trabalho, que os estudantes poderão escolher no ensino médio.

Os itinerários formativos podem se aprofundar nos conhecimentos de uma área do conhecimento (Matemáticas e suas Tecnologias, Linguagens e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas) e da formação técnica e profissional (FTP) ou mesmo nos conhecimentos de duas ou mais áreas e da FTP.

As redes de ensino terão autonomia para definir quais os itinerários formativos irão ofertar, considerando um processo que envolva a participação de toda a comunidade escolar.

Carga horária anual

Pela lei, as escolas de educação infantil ficam dispensadas de cumprir tanto os 200 dias obrigatórios do ano letivo quanto a carga horária mínima de 800 horas que são exigidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

As escolas de ensino fundamental e médio ficam dispensadas apenas de cumprir o mínimo de 200 dias letivos, porém, vão ter que cumprir a carga horária mínima de 800 horas exigida em lei.

Ensino técnico

De acordo com o novo ensino médio o estudante pode incluir o curso técnico dentro do ensino regular, que poderá ser feito na escola ou em uma instituição de ensino parceira. Ao fim do ciclo de três anos, o aluno recebe um certificado do Ensino Médio e outro da formação técnica.

Resumo das mudanças do Novo Ensino Médio

Carga Horaria: De 800 horas anuais para 1000 horas por ano

Disciplinas: Obrigatórias: Língua Portuguesa, Matemática e Inglês e Cinco áreas do conhecimento: I – linguagens e suas tecnologias; II – matemática e suas tecnologias; III – ciências da natureza e suas tecnologias; IV – ciências humanas e sociais aplicadas; V – formação técnica e profissional.

Língua Inglesa: Obrigatória nos três anos de curso

Turno: Proposta de escola em tempo integral.

Quando entra em vigor?

Confira o cronograma proposto pelo Ministério da Educação:

Em 2022 a implementação dos referenciais curriculares no 1º ano do ensino médio;

Em 2023 a implementação dos referenciais curriculares nos 1º e 2º anos;

Em 2024 a implementação dos referenciais curriculares em todos os anos do ensino médio;

E nos anos de 2022 a 2024 a monitoramento da implementação dos referenciais curriculares e da formação continuada aos profissionais da educação.