NOVIDADE: Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo em formato digital

O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) orienta seus usuários sobre como adquirir online o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), documento que comprova o licenciamento anual.

“Caso não possa ou não queira ir a Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de seu município, os usuários podem imprimir em casa ou baixar o documento no seu celular, de modo simples e seguro, sendo válido sua apresentação para fins de fiscalização” – afirma o diretor-geral do Detran, Paulo Higo Ferreira de Almeida.

Consistindo um documento de porte obrigatório, onde constam além das características do veículo, registro do proprietário, o CRLV informa também sobre o pagamento do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) e ano em exercício, pois é atualizado anualmente. Sua versão digital tem a mesma validade jurídica.

O diretor técnico de Habilitação e Medicina (Dthmet) do Detran, Hassan Mohamad Hijazi orienta os motoristas que façam a impressão do documento, evitando transtornos caso o mesmo não consiga acessar a CRVL no sistema em caso de fiscalização. “Há também a possibilidade do usuário baixar a versão digital do documento em seu celular. A autenticidade do CRLV é comprovado através do código QR Code presente no documento” – disse Hassan.

O CRLV digital somente é expedido após a quitação dos débitos relativos ao veículo. São eles tributos, encargos e multas de trânsito.

Como imprimir o CRLV

Agora, se você prefere imprimir o documento para tê-lo em mãos, o procedimento é simples. Pois, ele pode ser feito pelo Portal de Serviços do Detran-RO, no site https://centralservicos.detran.ro.gov.br/.

Para realizar o cadastro, digite seu CPF, e-mail, Registro Geral (RG),telefone e crie uma senha. Após este cadastro, realize o login.

Após o login e clique em meus veículos.

Nessa etapa, aparecerão os veículos de sua propriedade. Por fim, você deverá clicar no qual quer imprimir o documento.

Na sequência, basta clicar na palavra CRLV Digital. Automaticamente será baixada a versão em PDF do CRLV que é possível imprimir.

Passo a passo para instalação da CRLV digital no celular

Baixe o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT), disponível gratuitamente na Apple Store e no Google Play.

Efetue o cadastro inserindo o CPF.

Após realizado o cadastro, você deve escolher o documento digital para incluir. Clique na opção CRLV Digital.

Em seguida, digite o número do Renavam.

Na sequência, você deverá digitar o código de segurança do CRV. E depois, clicar em OK.

Por fim, após o preenchimento dos campos, clique no botão “INCLUIR”.