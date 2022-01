Nova gestão da OAB/AC promete compromisso com a advocacia acreana 

-------- Continua depois da Publicidade--------

Após disputa acirrada, no final de 2021, que garantiu a vitória para a chapa “Muitas vozes, uma só OAB”, a nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) assumiu, no dia 1º de janeiro, para o triênio de 2022/2024. A nova gestão garante que trabalhará com compromisso para a advocacia acreana.

O novo presidente Rodrigo Aiache, venceu o advogado Erick Venâncio com 802 votos, a chapa “Uma Ordem para Todos” recebeu 690 votos.

Em vídeo, o novo presidente destaca que a advocacia acreana pode esperar dessa nova gestão muito trabalho. “Será um triênio de muitas realizações e de uma vida dedicada a advocacia acreana. Nós queremos avançar em todas as áreas: na Esa [Escola Superior de Advocacia], na Comissão da Mulher Advogada, na Advocacia da Melhor Idade e faremos isso com muito afinco”, disse.

A atual gestão é composta por 76 membros, dentre Diretoria, Caixa de Assistência, Conselheiros Federais e Conselheiros Seccionais. E mais membros na Escola Superior da Advocacia, Tribunal de Ética e Disciplina, e mais de 60 Comissões.

Já o novo secretário-geral na OAB/AC, Thalles Vinícius, espera que, com a ajuda de toda a advocacia, eles possam cumprir o plano de gestão. “Trabalharemos para que a OAB esteja perto da sociedade e não descuidaremos um só minuto da defesa do Estado Democrático, das instituições e das prerrogativas da advocacia”, finaliza.