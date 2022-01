Nova administradora assume aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul; concessão dura 30 anos

A administração do aeroporto da capital acreana passou para a empresa nesta terça-feira (25). Já o de Cruzeiro do Sul passará no sábado (29).

Em setembro do ano passado, o governo federal assinou o contrato de concessão com o grupo.

Os documentos foram assinados em Boa Vista (RR) com a presença do presidente Jair Bolsonaro, do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e do diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Juliano Alcântara Noman.

A Vanci Airports é uma empresa francesa e uma das maiores operadoras do setor no mundo. Administra aeroportos em países como França, Portugal, Japão e Chile. Para arrematar o bloco de sete aeroportos na região Norte, a empresa fez um lance de R$ 420 milhões no leilão. Esse valor é quase 800% maior que o mínimo exigido.

A empresa vai poder explorar os serviços nos aeroportos arrematados, mas, ao mesmo, tempo terá que fazer investimentos de quase R$ 1,5 bilhão ao longo do período de concessão para melhorar a estrutura em todos eles.

Conforme o governo federal, a concessionária deve prever o início imediato de ações que permitam melhorar os padrões operacionais, abrangendo pelo menos as seguintes atividades: melhoria das condições de utilização dos banheiros e fraldários; revitalização e atualização das sinalizações de informação dentro e fora do terminal de passageiros; disponibilização de internet wi-fi gratuita de alta velocidade em todo o terminal de passageiros; revisão e melhoria do sistema de iluminação das vias de acesso de veículos aos terminais, estacionamentos de veículos, revisão dos sistemas de climatização, escadas rolantes, esteiras rolantes, elevadores e esteiras para restituição de bagagens; correção de fissuras, infiltrações, manchas e desgastes na pintura de paredes, pisos e forros; revisão e melhoria das condições de infraestrutura em termos de acessibilidade em função das normas vigentes.

Fonte: G1 AC