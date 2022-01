Notebook com tela dobrável Asus Zenbook 17 Fold OLED revelado na CES 2022

-------- Continua depois da Publicidade--------

Além das novidades da ROG, como o tablet ROG Flow 13 e um roteador gamer apresentados ontem, a Asus trouxe uma surpresa muito interessante para essa CES 2022, um notebook com tela OLED dobrável, o Asus Zenbook 17 Fold OLED. Como o nome diz, esse notebook tem uma tela de 17,3 polegadas que pode ser dobrada, o que dá uma versatilidade bem grande ao aparelho, com várias possibilidades de uso.

Asus Zenbook 17 Fold OLED, um notebook que vale por dois

Ao ser dobrada, a tela Foldable OLED (FOLED) com formato 4:3 deixa esse dispositivo do tamanho de um notebook de 12,5 polegadas com formato 3:2. Assim, ao ser dobrado, o notebook se torna bem compacto, o que facilita muito o seu transporte.

A tela é multitouch, mas o notebook também virá com um teclado Bluetooth, que pode ser usado em cima da sua dobra inferior. A durabilidade do mecanismo de dobra promete ser boa, já que ele foi testado para resistir a 30 mil ciclos de abertura e fechamento da tela.

A tela ainda tem cores certificadas pela Pantone, e conta com Dolby Vision. Além disso, o novo notebook da Asus tem um sistema de som Harman/Kardon com Dolby Atmos. As demais especificações do Zenbook 17 Fold OLED também são bem interessantes, com processadores Intel Core i7 de 12a geração com 16 GB de RAM e 1 TB de capacidade, além de uma bateria de 75Wh.

A Asus ainda não revelou o preço do novo notebook, mas pela tela e pelas suas especificações, dá para dizer que céu é o limite. Confira o seu vídeo de apresentação clicando abaixo.