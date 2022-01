No mesmo dia, mulher é agredida duas vezes pelo marido em Vale do Anari

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma mulher foi levada duas vezes, no mesmo dia, até uma unidade de saúde em Vale do Anari (RO), após sofrer agressões seguidas do marido. Em um dos casos, ela foi atingida com um capacete e ficou desacordada.

De acordo com a polícia, existem outras ocorrências registradas contra o suspeito, também por violência contra a mulher. O casal estava discutindo quando o homem começou as agressões.

No primeiro episódio registrado, o homem agrediu a mulher com um capacete até ela ficar desacordada. A vítima foi socorrida até o Hospital Municipal de Vale do Anari, mas despertou e decidiu voltar para casa antes do atendimento médico.

Alguns momentos depois, quando a mulher já estava em casa, o marido voltou a agredi-la. Dessa vez com socos. Depois fugiu.

A vítima foi encaminhada pela segunda vez até o hospital e fez um exame de corpo de delito. Segundo a polícia, a mulher foi orientada a solicitar uma medida protetiva, por segurança, considerando os vários casos de violência em que o suspeito já se envolveu.