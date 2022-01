No interior do Acre, populares encontram homem morto debaixo de moto em rodovia

-------- Continua depois da Publicidade--------

Autoridades policiais do município de Assis Brasil, localizado na tríplice fronteira acreana distante 330km da Capital, está investigando a morte de um colono registrada na delegacia nesta quarta-feira, dia 19.



Vítima foi localizado por terceiros e caso está sob instigação.

Segundo foi apurado até o momento, foi registrado no Boletim de Ocorrência pela Polícia Militar, que receberam uma denuncia de haviam localizado o corpo de um homem no km 14 da BR 317 (Estrada do Pacífico), sentido Assis Brasil/Brasiléia.

A cena mostrava um homem já sem vida debaixo de uma moto modelo Honda/Bros, que ainda estaria sem placa. Foi constatado que o homem ainda estava de posse de carteira pessoal com dinheiro e celular.