No ar em O Clone, Daniela Escobar some completamente da TV e reaparece com vida que ninguém esperava

Uma das atrizes mais famosas da história da televisão brasileira, Daniela Escobar está no ar atualmente como a Maysa na novela O Clone, um dos maiores papéis de sua carreira. No entanto, a artista está há muito tempo longe da televisão, tendo sido a sua última novela a bíblica Apocalipse, exibida em 2017 pela Record.

Agora, anos depois, ela reapareceu e revelou a todo o país o que está fazendo em conversa com o site da revista Quem. “Estou finalizando dois cursos de medicina preventiva. Em um deles estudo prevenção baseada na medicina ayurveda e o outro na nutrição“, explicou a artista durante o papo que teve com o site.

Daniela Escobar falou sobre detalhes da profissão

“Recentemente, comecei mais um curso sobre os efeitos do aquecimento global na nossa saúde. Meus projetos do momento são todos ligados à área da saúde“, disse ela, que falou sobre o Clone. “Não estou assistindo tudo porque não tenho o canal em casa aqui nos EUA, mas recebo cenas diariamente pelas mídias sociais“.

O que tem acontecido bastante é eu me surpreender com certas cenas, por absolutamente não lembrar de sequer as ter feito. Foi um volume de trabalho grande e muitas cenas é como se eu as estivesse assistindo pela primeira vez como espectadora mesmo. A minha relação com a maioria do elenco era ótima”, comentou ela.

A atriz falou sobre a novela O Clone

A famosa também relembrou bons momentos com o elenco. “Admirava muitos dos atores desde criança. Dividir a cena com Juca de Oliveira, Nívea Maria, Reginaldo Faria, Neusa Borges, Vera Fischer, Osmar Prado e Beth Goulart, entre outros, era um prazer enorme. São lembranças boas que carrego para a vida toda“, finalizou.