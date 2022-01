VÍDEO: No Acre, mulher dá à luz na calçada em frente a maternidade

-------- Continua depois da Publicidade--------

Populares gravaram um mulher na entrada da Maternidade Bárbara Heliodora após ela dá à luz a um bebê. O fato ocorreu na manhã desta terça-feira, 25, em Rio Branco, Acre.

No vídeo, a mulher, que segundo narração é moradora de rua, está visivelmente desorientada e o bebê no solo chorando.

Ainda de acordo com os áudios um dono de um lanche, que fica próximo ao local, levou a gestante, que estava em trabalho de parto para ser atendida na unidade, mas não a atenderam e nem cadeira de rodas quiseram disponibilizar para que ele a conduzisse.

Minutos após deixá-la no atendimento, ela desceu e pariu o bebê na entrada da maternidade, direto na calçada, em frente onde funciona o atendimento ambulatorial das crianças acompanhadas na terceira fase.

Nossa equipe conversou com a diretora da Maternidade Bárbara Heliodora, a psicóloga Laura Elisa Pontes Soares, que nos informou que está apurando os fatos com os servidores que estavam no plantão no momento dos fatos.

“Quando ela chegou na unidade ela foi atendida pelo médico. A mãe está bem, a criança está bem, estamos dando os devidos encaminhamentos psiquiátricos para a mãe e para o bebê a questão do acolhimento do Conselho Tutelar junto ao Ministério Público. E o que está dentro do alcance da unidade e do meu alcance a gente vai fazer”, diz.

Em nota pública, a Secretaria de Estado de Saúde (sesacre) informou que a paciente deu entrada às 6:42 e doi acolhida pela equipe plantonista. Veja a nota:

Nota Pública

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) por meio da Maternidade Bárbara Heliodora (MBH) vem a público esclarecer quanto ao caso da gestante que deu à luz na rua, próximo à maternidade, nesta terça-feira, 25. Em momento algum a MBH ou seus funcionários negaram atendimento médico à paciente.

O prontuário registra que a paciente L.G.C deu entrada na unidade somente às 6h42min, quando foi acolhida pela equipe que estava de plantão naquele horário. A mãe e a criança encontram-se estáveis.

A Sesacre informa ainda que a equipe da Maternidade Bárbara Heliodora solicitou atendimento psiquiátrico para a mãe, que apresenta sintomas característicos de distúrbios psiquiátricos. Além disso, o Conselho Tutelar foi contatado para tomar as medidas cabíveis no cuidado do recém nascido.

Rio Branco/AC, 25 de janeiro de 2022.

Laura Pontes

Gerente Geral do Sistema de Assistência à Saúde da Mulher e da Criança (SASMC)