No Acre, gabinete da senadora Mailza Gomes é arrombado e prejuízo pode chegar a R$ 20 mil

Equipes da senadora descobriram crime na manhã desta segunda-feira (17) quando chegaram para trabalhar. Criminosos levaram TV, notebooks, equipamentos das imagens das câmeras de segurança, máquina fotográfica e outros.

O expediente foi suspenso por conta do arrombamento. A assessoria da senadora informou que não sabe o dia exato que o local foi invadido porque os criminosos levaram os equipamentos que armazenam as imagens das câmeras de segurança.

Ainda segundo a equipe da parlamentar, foram furtados uma TV, uma máquina fotográfica, quadros que estavam na parede, equipamento de imagens das câmeras de segurança, dois notebooks e uma caixa de som.

Equipe acredita que teve prejuízo de R$ 20 mil com furto de equipamentos — Foto: Asscom/Senadora Mailza Gomes

O prejuízo dos equipamentos furtados pode chegar a R$ 20 mil. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia da 1ª Regional, bairro Bosque. Uma equipe da perícia da Polícia Civil foi no local examinar vestígios dos criminosos.

A assessoria de comunicação da Polícia Civil informou que, logo no início da manhã, uma equipe do Departamento de Polícia Civil da Capital e do Interior (DPCI) esteve no local colhendo as primeiras informações e o caso deve ser encaminhado para a Delegacia da 1ª Regional.