No Acre, curta-metragem “Cabeça de Vento” caça talentos infantis para contracenar

Um menino (Francisco) que embarca numa grande aventura em busca do único meio de transporte da família. Esse é um pequeno enredo do curta-metragem “Cabeça de Vento” que vem sendo produzido no Acre, em formato 4k, com temática infantil, e que busca para o seu casting, crianças e adolescentes que desejam ter experiência de atuação.

Ao AcreNews, o produtor e cineasta Ney Ricardo conta que o curta tem 16 minutos de duração e que vai retratar a vida de crianças e adolescentes que vivem nas periferias de Rio Branco com destaque às brincadeiras como bola-de-gude, pepetas (pipas), manja no Rio e outras. Aborda ainda que apesar do avanço da tecnologia, essas brincadeiras continuam em evidência em dezenas de bairros da capital acreana.

“Essas são brincadeiras infantis populares que ainda se mantêm nas periferias de Rio Branco, embora tenham ocorrido mudanças impulsionadas pelos avanços tecnológicos que as substituem pela televisão, pelo celular, por jogos eletrônicos e pelo computador. Como também resistem ao processo de insegurança generalizada no país, onde as calçadas, campinhos de futebol e pracinhas deixam de ser locais de divertimento infantil”, comenta.

O produtor explicou como o curta-metragem vai ser divido. “A estrutura do curta tem como referência a teoria dos três Atos de Syd Field. No Ato I, temos a apresentação do protagonista. No Ato II, temos o desenvolvimento da trama e, no Ato III, o clímax da história, ou seja, o seu desfecho. Temos como dispositivo dramático o sumiço da bicicleta do pai do protagonista, que impulsiona a história a seguir em frente, com várias investidas para encontrar a bicicleta. Isso é mostrado numa abordagem envolvente, criativa e original”, explica o cineasta.

Para realizar o curta-metragem, a produtora busca atores mirins (meninos, meninas e adolescentes) para participar do filme. Quem estiver interessado deve enviar fotos e vídeos para o e-mail da produção: [email protected] ou entrar em contato pelo telefone (68) 99237-9780. A seleção é destinada às crianças entre 8 e 14 anos e vai até o dia 15 de janeiro.

“Primeiro, o projeto será apresentado para os pais. Depois as crianças vão participar de uma preparação, essa ocorrerá no dia 18 de janeiro e vai até o dia 04 de fevereiro. A seleção será feita por mim. E um dos requisitos que a gente pede aos pais, principalmente os adolescentes de 12 anos é que leve a Carteira de Vacinação comprovando que tomou a dose da vacina contra a Covid-19. Será um prazer imenso tê-los conosco nessa aventura”, concluiu.