No Acre, atleta mirim de 11 anos se emociona ao receber a primeira medalha da vida esportiva

-------- Continua depois da Publicidade--------

O atleta mirim Elias Silva, de 11 anos, da cidade do Bujari, no interior do Acre, se emocionou ao receber a primeira medalha da vida atlética, durante o Campeonato Acreano Loterias Caixa de Atletismo Sub-18, que aconteceu no sábado, dia 22, na Pista de Atletismo da Ufac, em Rio Branco. Elias sonhava em participar de uma competição oficial há um ano, desde quando começou a participar do Projeto Atletas do Acre (PAA!), realizado pela Associação Desportiva Filhos do Rei (Asdefir).

“O Elias está conosco desde 2021. O irmão dele, Elizeu, que tem 14 anos, também participa o programa de desenvolvimento do Atletismo da Asdefir e participou do evento. Também levou medalha para casa. O Elias é filho de professor, e sempre participou dos treinos com muito afinco, responsabilidade. Apesar de novo, tem muito compromisso. Nosso projeto exige a presença e incentivo dos pais e responsáveis. Esse é o resultado: unimos família e esporte, e estamos transformando a realidade de 35 crianças, adolescentes e jovens. O Elias é um exemplo do sucesso do Projeto Atletas do Acre”, avalia o professor Wedson Pessoa Coelho, diretor técnico da Asdefir.



A competição, organizada pela Federação Acreana de Atletismo (FACAt), integra o calendário estadual da modalidade e servirá de seletiva para as competições da categoria, da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). Além disso, os resultados homologados servirão para preencher as vagas da seletiva nacional da Gymnasiade, evento que acontecerá em março, em Aracaju (SE), reunindo os melhores atletas do país com idades entre 15 e 18 anos. No total, 34 atletas devem representar o Acre e tentar classificação para a competição internacional, programada para maio.

O Projeto Atletas do Acre (PAA) é contínuo, e foi iniciado em 2017, com o objetivo de formar novos talentos no atletismo local. Atualmente tem o patrocínio da Loterias Caixa e oferece aulas gratuitas na capital acreana, para diversas provas do atletismo, incluindo as de pista e de campo, como a de 100m rasos, corrida de barreira, lançamento de disco, arremesso de martelo e salto em distância. O PAA integra o programa dos Centros de Formação de Atletismo (CFAs), da CBAt. Além disso, tem o financiamento do Fundo Municipal de Esporte e Lazer (FMEL), da Prefeitura de Rio Branco, e o apoio institucional da Universidade Federal do Acre e da Prefeitura Municipal de Bujari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Os interessados em participar do projeto, que acontece todas as terças e sextas-feiras, na pista de atletismo da UFAC, de 6h30 às 8h30, devem entrar em contato no número (68) 9 9935-7056, para agendar o horário e dia dos testes. As aulas são gratuitas e os alunos recebem uniforme e material para as aulas. Todos os profissionais envolvidos são voluntários.