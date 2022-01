Neymar posa coladinho com novo affair e assume namoro, após fim com Bruna Marquezine

-------- Continua depois da Publicidade--------

Neymar, finalmente, surgiu acompanhado de sua nova namorada

Quem acompanha as notícias sobre o mundo dos famosos deve saber que Neymar não assume um relacionamento publicamente desde a separação com Bruna Marquezine. O jogador e a atriz terminaram o namoro em outubro de 2018, mas tem ainda que torça pela reconciliação do casal Brumar.

Mas, parece que isso tem ficado cada vez mais distante de acontecer. Pelo menos no que depender de Neymar o craque não pode, pois, tem outra Bruna em sua vida. Na noite deste sábado, 15 de janeiro, o atacante decidiu compartilhar um registro mais do que especial ao lado de seu mais novo affair.

Diretamente de sua mansão em Paris, Neymar postou um clique de rosto coladinho com Bruna Biancardi. A jovem vem sendo apontada como o novo lance do rapaz. Aliás, este é o primeiro registro em que os dois surgem juntinhos e sozinhos. Nas outras fotos, o atacante aparece com outros casais e amigos.

Ainda não é possível apontar se a foto com Bruna Biancardi representa algo que vá além de apenas um simples affair. Contudo, algo que chama atenção foi o fato de Neymar ter levado a gata nos últimos dias de 2021 para um almoço na casa de sua avó. Na ocasião, o atacante postou fotos com a moça e outros parentes.

RECONCILIAÇÃO

Se depender das previsões de Lene Sensitiva não deve demorar muito para Neymar voltar com Bruna Marquezine. Durante uma live realizada na noite desta sexta-feira, 24, no YouTube com o humorista Antonio Tabet, a vidente revelou que os dois voltarão a ficar juntos. Aliás, ela ainda deu um grande aviso.

A seleção brasileira se tornará hexacampeã da Copa do Mundo do 2022. O evento, que será realizado no Catar, ocorrerá entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro. Neymar será o grande craque da competição e isso vai acontecer porque o jogador reatará romance com Bruna Marquezine.