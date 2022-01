Nego Di debocha de vitiligo e vídeo íntimo de participante do “BBB22” e é denunciado ao MP

-------- Continua depois da Publicidade--------

O ex-BBB Nego Di, 27 anos, contou em suas redes sociais que foi denunciado ao Ministério Público depois de debochar do vitiligo e do vídeo íntimo vazado da sister Natália Deodato, 22, participante do “BBB22”. A polêmica aconteceu nesta última quinta-feira (20).

Eliminado com 98,76% de rejeição do público no “BBB21”, Nego Di comentou sobre vídeo íntimo de Natália que foi vazado: “que goela bem aveludada, hein, morena! Curiosidades do dia – eu não sabia que Dálmata gostava de chimarrão“.

Confira vídeo em que ex-BBB debocha de sister:

Nego Di é denunciado ao Ministério Público

O policial militar e vereador Gabriel Monteiro fez um vídeo em que diz que denunciou o ex-BBB ao MP (Ministério Público) por conta das declarações dele sobre Natália: “Nego Di é um comediante sem graça, vilão do humor, isso é mais notório que sua impopularidade. Hoje deliberadamente começou a ofender implicitamente a Natália, a chamando de ‘Dálmata’ por sua doença vitiligo e detalhe – achou bonitinho o vídeo dela ser vazado, após ela ser ameaçada dois anos. Com pessoas assim a gente não perde tempo xingando no direct – a gente denuncia no ‘MP’. Se você acha isso certo, pensa que poderia ser com sua filha, que vá fazer graça na cadeia e não no Instagram”, disse Gabriel.

Assista:

Humorista rebate acusações

Em seguida, o humorista rebateu o comentário e também fez um vídeo respondendo: “Teve um youtuber barra vereador barra fiasquento dizendo que sou criminoso e que devo ir pra cadeia, e que me denunciou ao Ministério Público. Um rapaz chamado Gabriel Monteiro fez um vídeo querendo de promover em cima da polêmica. Aí fui realizar pesquisada sobre ele, então tá aqui – esse youtuber barra vereador já foi expulso da polícia militar por deserção, já foi penalizado por porte de arma fora de serviço, faltas injustificadas, quebra de hierarquia, bastante coisa, hein!“, começou Nego Di.

Polêmicas

“Se eu sou criminoso, o que sobra pra ti, Gabriel Monteiro? Em que momento tu trabalha? Em que momento tu exerce a sua função? Transfobia não é crime, é tranquilo?“, questionou Nego Di, citando um episódio de acusação de transfobia, em que Gabriel se recusou a se referir a uma trans como “ela” e a chama de “homem”.

Fonte: PaiPee