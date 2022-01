Nego Bau morre em Rio Branco depois de sofrer parada cardíaca

-------- Continua depois da Publicidade--------

Segundo informações, Nego estava em estado gravíssimo e entubado na sala de recuperação pós – anestesia onde aguardava uma vaga na UTI. Segundo uma funcionaria do hospital, ele sofreu uma parada cardíaca a caminho do setor de cuidados avançados.

Nego Bau deu entrada no Pronto Socorro dia 30 de dezembro e precisou usar um dreno devido a uma perfuração que sofreu em um órgão. Ele também estava com um quadro de tuberculose e tinha fraturas nas costelas. Antes de ser internado ele foi achado ferido em via pública e teria sido agredido. Nego Bau chegou a fugir duas vezes da unidade de saúde mais foi levado de volta pelo SAMU.

Nego Bau era um dos personagens mais conhecidos da capital acreana. Ele tinha transtornos psiquiátricos e também era viciado em drogas. Ele ficou conhecido porque vivia perambulando pelas ruas da capital. Ultimamente, muitos relatos de moradores diziam que ele tinha surtos de agressividade.