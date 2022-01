Nascidos em janeiro podem aderir ao saque-aniversário do FGTS até dia 31

-------- Continua depois da Publicidade--------

Trabalhadores nascidos no mês de janeiro têm até o próximo dia 31 para aderir ao saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e receber o pagamento ainda este ano.

Quem o fizer poderá sacar a quantia até o fim de março. O valor a ser pago equivale a um percentual do saldo das contas vinculadas, somado a uma parcela adicional.

A migração para o sistema saque-aniversário não é obrigatória. Os interessados devem fazer a solicitação em uma agência da Caixa, nos caixas eletrônicos, pelo site do fundo ou, ainda, pelo aplicativo FGTS. É necessário ter em mãos o número do Número de Identificação Social (NIS) ou o PIS/Pasep.