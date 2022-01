‘Nasceu de novo’, diz mãe de bebê salvo por policial após se engasgar com catarro em Porto Velho

-------- Continua depois da Publicidade--------

Bebê voltou a respirar dentro da viatura, a caminho da Upa, enquanto policial fazia manobra de Heimlich . Davi já recebeu alta hospitalar e está em casa com a mãe.



Mãe de bebê salvo por policiais após se engasgar com catarro desabafa: “o Davi nasceu de novo” — Foto: arquivo pessoal

A mãe do pequeno Davi Souza de Oliveira, o bebê de 1 ano e 11 meses que foi salvo pela Polícia Militar (PM) após se sufocar com catarro, ainda se recupera do susto por ver seu filho sem nenhum sinal de vida no último fim de semana, em Porto Velho.

Imagens captadas pela ‘bodycam’ da PM registraram parte do desespero da mãe e o momento em que a policial Izabel Caetano de Freitas tenta reanimar Davi, aplicando a manobra de Heimlich (assista aqui).

Ao g1, a mãe de Davi, Lucimara Silva de Oliveira, lembra que acompanhou desesperada e aflita todo o procedimento feito pela policial para salvar seu filho.

“Foi um momento inexplicável. Eu só queria ter o meu filho de volta”, lembra.



Davi voltou a respirar dentro da viatura que seguia para Upa da zona leste — Foto: Arquivo pessoal

Fortes sintomas de gripe

Lucimara conta que, no fim de semana, Davi apresentou bastante febre, tosse e já tinha tido uma convulsão em decorrência da gripe.

Preocupada com a saúde do filho, a mãe diz que medicou a criança e ficou observando, mas não esperava que ele fosse ‘apagar’.

“Eu peguei ele no colo. Ele estava febril, aí dei o remédio pra ele. Eu estava ali, brincando com ele, quando no meu colo ele foi ficando mole e revirando os olhos. Foi tudo muito rápido”, conta.

Ao perceber que o bebê não respondia aos estímulos feitos por ela, Lucimara saiu de dentro de casa desespera para pedir ajuda.

Nesse momento ela lembra ter visto os policiais militares passando na rua, a caminho de uma ocorrência no bairro. A PM Izabel então desce da viatura e corre para socorrer o bebê. Como ele não reanima, mesmo com as primeiras manobras de Heimlich, a guarnição policial leva Davi para a viatura.

A mãe conta que enquanto estava a caminho da UPA, dentro da viatura, ficou aflita porque Davi ainda não tinha apresentado reação, mesmo com a policial aplicando a manobra de Heimlich, e depois fazendo a sucção e a respiração boca a boca para que as vias do bebê fossem desobstruídas e ele pudesse respirar.

Em certo momento da compressão abdominal, Davi voltou a respirar e começou a chorar.

“Naquele momento o Davi nasceu de novo. Eu vou ser eternamente grata por esses profissionais, principalmente à policial feminina. Eles foram meus heróis. Sou muito agradecida por ter salvo o meu Davi”, disse.

Após mãe e filho serem deixados na Upa da zona leste, Davi recebeu os atendimentos médicos, e no mesmo dia voltou para casa.

Bebê engasgado é salvo pela Polícia Militar