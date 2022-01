‘Não passava de um cara covarde’, diz Antonia Fontenelle após a morte de Batoré

-------- Continua depois da Publicidade--------

Antonia Fontenelle não poupou críticas mesmo após saber da morte de Batoré, que faleceu ontem vítima de um câncer, aos 61 anos de idade. Por meio dos Stories no Instagram, a apresentadora detonou o humorista dizendo que não é porque uma pessoa morre, que vira santo.

A loira, que tinha uma briga da justiça com Batoré, relembrou quando decidiu entrar com um processo contra ele, após ser chamada de rapariga: “Hoje morreu um cearense, que todos chamam de humorista, e que pra mim ele não passava de um cara covarde, machista e que me apontou, me julgou, foi cruel, foi covarde comigo, sem nunca ter me visto na vida, sem nunca eu ter feito nada com ele, o tal do Batoré. Agora um monte de gente: coitadinho, Batoré morreu! Coitadinho o c*, não é porque ele morreu, que ele passou a ser santo e vai morar com Deus”, começou Fontenelle.

“Eu estava processando ele, mas agora ele que preste conta com quem ele tem que prestar. Eu não tenho que perdoar nada, não sou Deus, quem tem que perdoar pelos feitos dele é Deus. Aqui eu estava discutindo no âmbito da Justiça, morreu, morreu. Agora dizer que era um cara exemplar, melhor comediante do mundo, que tá lá nos braços de Deus. Isso seria hipocrisia da minha parte, né? A verdade é pra ser dita. Essa é minha verdade ninguém precisa aceitar”, finalizou a famosa na rede social.

Fonte: IstoÉ Gente