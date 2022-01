Não Olhe Para Cima: Após ministro comparar filme ao Brasil, diretor revela o que pensa de Bolsonaro

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um dos últimos lançamentos de 2021 na Netflix, Não Olhe Para Cima se tornou não só um dos mais assistidos do streaming, mas também um dos que mais movimentou as redes sociais recentemente – e virou referência até entre autoridades brasileiras. O ministro Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, citou o filme em coluna publicada no jornal O Globo, que foi comentada pelo próprio diretor do longa, Adam McKay. Em postagem no Twitter, o cineasta relaciona a mensagem de seu filme ao governo de Jair Bolsonaro.

“Só para deixar claro, Bolsonaro definitivamente diria às pessoas para não olharem para cima. Sem dúvidas”, escreveu McKay. No artigo, Ciro Nogueira compara o cometa retratado no filme ao Partido dos Trabalhadores para falar sobre as próximas eleições presidenciais. “(…) olhe para cima. Ao fazer isso e pensar no dia seguinte da eleição, não optará pelo cometa do PT”, escreveu.

No filme em que DiCaprio interpreta um cientista, a frase “não olhe para cima” é adotada como lema da campanha da presidente dos Estados Unidos, interpretada por Meryl Streep. A personagem nega completamente a ameaça do cometa e a devastação que causará, incentivando a população a ignorar a existência dele. Além disso, a governante rechaça abertamente a descoberta comprovada pelos cientistas e se recusa a tomar qualquer medida para proteger a população.

Assim, McKay compara a postura de Jair Bolsonaro ao negacionismo da personagem de Meryl Streep. As declarações do presidente brasileiro, por exemplo, questionando a necessidade e eficácia da vacina repercutiram entre lideranças e comunidades científicas do mundo todo. Desde o início da pandemia, em março de 2020, mais de 620 mil brasileiros morreram por complicações da Covid-19 – número que reduziu drasticamente com a campanha de vacinação. Desde então, de acordo com dados do Instituto Butantan, 96% das pessoas que morreram pela doença não estavam com a vacinação completa (agosto/2021).

O Ministro-Chefe da Casa Civil não respondeu diretamente ao comentário do diretor de Não Olhe Para Cima (até o momento), mas, pelo Twitter, comentou a repercussão de seu texto. “As reações ao meu artigo em O Globo, até agora, tem sido o negacionismo político: “não é verdade, falsidade, mentira”. Volto a alertar: olhem para cima! O cometa do PT pode destruir a economia brasileira”, escreveu Ciro Nogueira.

Desde o lançamento do filme, não faltaram comparações entre a ficção e a realidade e boa parte do público apontou semelhanças entre os personagens e políticos, empresários e cientistas do mundo real. Em uma sátira à forma como a população e os líderes mundiais lidam com perigos reais e iminentes, Não Olhe Para Cima foi muito ligado à pandemia, mas fala também sobre aquecimento global. “É avassaladora e seguramente a maior ameaça à vida na história da humanidade”, disse Adam McKay em coletiva de imprensa.

As estrelas do filme, Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, também chamaram atenção para o fato de a ciência estar sendo politizada. “É triste e frustrante ver pessoas que dedicaram suas vidas para aprender a verdade serem rejeitadas porque outras não gostam do que a verdade tem a dizer”, comentou a atriz vencedora do Oscar.

