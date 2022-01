Na Urap da Vila Ivonete, 35% dos testes diários contra covid-19 são positivos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Para atender essa demanda, tanto a imunização quanto as testagens, o posto funcionará neste sábado.

Devido aos aumentos constantes dos casos de coronavírus, a Urap da Vila Ivonete localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco, realiza diariamente, em média, 50 testes swab de covid-19, e em torno de 35% dessas pessoas testam positivos.

Segundo a coordenadora da Urap da Vila Ivonete, Franciana Dantas, em comparação ao mês de dezembro eram realizados de cinco a dez testes por dia, e todos testavam negativos para covid-19. Mas foi a partir do dia 7 de janeiro que os casos começaram a aumentar. Só nesta quinta-feira (13), dos 48 testes, 17 deram positivos.

Outro fator que mudou de forma considerável, foi a procura pela vacinação contra o coronavírus, em média estão sendo vacinadas 500 pessoas por dia. Para atender essa grande demanda, tanto a imunização quanto as testagens, o posto funcionará neste sábado (15), a partir das 8 horas da manhã até ás 16 horas.

Para quem deseja os serviços durante a semana, o horário de atendimento inicia ás 07 horas e vai até ás 17 horas. Porém, a vacinação ocorre até às 16 horas. Vale lembrar, que no posto estão sendo aplicadas primeira, segunda e terceira dose da Pfizer. Além desse imunizante, tem também a dose de reforço da Janssen.

Saiba mais

A Prefeitura de Rio Branco continua com a vacinação contra a covid-19 para o público geral a partir de 12 anos nesta sexta-feira (14), a imunização iniciou às 8 horase segue até ás 16 horas. Para os adolescentes de 12 a 17 anos que desejam se vacinar, esses precisaram estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Para todos, é necessário estar com os documentos RG, CPF e mais a carteira do SUS.