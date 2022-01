Na reta final para o BBB22, galã da Globo rejeita convite para o reality e deixa emissora na mão: “Não”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Faltando poucos dias para a grande estreia, o público já iniciou a contagem regressiva para ver quem são os participantes do BBB22

Sob o comando de Tadeu Schmidt, estreia no próximo dia (17) de janeiro o BBB22, reality show que promete trazer muitas emoções aos telespectadores na telinha da Globo. Faltando pouco tempo para o início, o diretor Boninho está trabalhando duro e fazendo os ajustes finais.

De acordo com as informações do Observatório da TV, a emissora carioca já assinou um pré-contrato com os 15 famosos que estarão na casa mais vigiada do Brasil, elencando o grupo Camarote.

Até onde se sabe, 10 desses nomes entrarão no BBB22, e os outros 5 devem ficar no banco de reserva até a segunda semana do reality show que dará R$ 1,5 milhão ao campeão.

Mas, como nem tudo acontece como a gente quer, a Globo acabou tendo alguns impasses por conta de participantes. Segundo a mesma coluna, muitos famosos estão fora do programa por conta da divergência nas agendas.

Na lista dos artistas que disseram ‘não’ poder participar do BBB22, estão Nicolas Prattes e Rodrigo Simas, visto que os dois estão trabalhando em projetos do Grupo Globo.

MÃEZONA

Nesta semana, o colunista André Romano, do Observatório da TV, revelou o nome de uma famosa dada como certa na casa mais vigiada do Brasil e surpreendeu a todos. De acordo com o jornalista a atriz Fabiana Karla será uma das confinadas.

Vale lembrar que a famosa de 46 anos se encaixa em uma das pistas dadas por Boninho em suas redes sociais, quando o companheiro de Ana Furtado referiu-se a ‘mãezona’ do BBB22.