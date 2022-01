Na madrugada deste sábado casa pega fogo no Caladinho e deixa mãe e quatro filhos no meio da rua só com a roupa do corpo

-------- Continua depois da Publicidade--------

A casa que se situava na rua Cruzeiro, 264, bairro Caladinho, parte alta de Rio Branco, não existe mais, desde às 2 da madrugada deste sábado. De propriedade da desempregada Laudicelia Aparecida Senta, de 28 anos, a casa onde ela morava com quatro filhos pegou fogo e só restou um monturo de cinzas. Ela e os filhos ficaram apenas com a roupa do corpo.

O sinistro mobilizou a vizinhança. Uma explosão de solidariedade entre amigos já possibilitou o amparo da meninada e um café da manhã neste sábado, mesmo com os poucos recursos da maioria. O problema, segundo uma vizinha, é o futuro da turma da Laudicelia. Ela cria os meninos só e não tem emprego fixo. Por essa razão uma campanha está sendo puxada para atrair a solidariedade de mais pessoas em Rio Branco.

A casa onde Laudicelia morava com as crianças não era boa, mas era o abrigo digno, “desaparecida” repentinamente a partir de um incêndio que pode ter sido ocasionando por um curto circuito. Para ajudar ela, ficou estabelecido entre os vizinhos que o contrato é pelo telefone da Fran Cardoso, o 68 99958 9777.