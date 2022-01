NA CHÁCARA: Casal é atacado a facadas durante discussão em confraternização

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um casal de jovens foi atacado a golpes de faca após um desentendimento ocorrido em uma confraternização em uma chácara na BR-319, altura do quilômetro 20 após a ponte do rio Madeira, em Porto Velho (RO) no sábado (01).

Dois criminosos autores do ataque fugiram em uma motocicleta. A Polícia Militar foi acionada no momento em que as vítimas já recebiam atendimento médico na policlínica Ana Adelaide.

O homem em estado mais grave teve de ser transferido ao hospital João Paulo II. A jovem ferida no braço logo recebeu alta médica.

As informações que a polícia obteve são de que durante confraternização na chácara houve discussão por ciúmes e os dois acusados atacaram o casal com vários golpes.

A Polícia Civil já está apurando o caso para prender os envolvidos no crime.