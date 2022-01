Na capital, Polícia Militar desarticula ponto de venda de drogas

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Polícia Miitar (1° BPM) desarticulou na noite desta sexta-feira, 7, um ponto de venda de drogas na capital. O fato ocorreu no bairro Ivete Vargas. Uma mulher de 38 anos foi presa.

A Equipe de Força Tática e de Rádio Patrulha (RP) do Batalhão foram cionados via COPOM, para realizarem uma averiguação em um beco, conhecido pela intensa comercialização de drogas, os militares se deslocaram até o endereço. No local visualizaram uma mulher que, ao notar a presença policial tentou se evadir, mas foi detido pelas guarnições.

Durante as buscas, foram encontrados com ela 397 papelotes de pasta a base de cocaína; 38 trouxinhas de cocaína; 79 reais; 01 munição calibre 22 intacta; 01 cartucho calibre 20 deflagrado; aparelhos celulares e objetos utilizados para preparo e embalo da droga.

A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada a Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas às medidas cabíveis ao caso.