Na Capital do Acre, pais terão que assinar Termo de Autorização antes de imunizar crianças de 5 a 11 anos

De acordo com a Nota Técnica publicada pela Prefeitura de Rio Branco a respeito da vacinação em crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19, com o imunizante Pfizer, dose pediátrica, o Departamento de Vigilância Epidemiológica afirma que os pais ou responsáveis assinarão um termo no ato da aplicação da vacina. Recomenda-se que toda criança deve estar acompanhada de adulto responsável.

“Toda criança deve estar acompanhada do pai/mãe e/ou responsável legal. Todos os pais/mães devem assinar o Termo de Autorização anexo, e receber as informações sobre possíveis reações esperadas”, diz o trecho do documento que o Notícias da Hora teve acesso.

Ainda de acordo com a Nota Técnica, crianças com histórico de outras doenças [Comorbidades] devem tomar o imunizante sob prescrição médica.

A vacinação em crianças terá início amanhã (17) somente para àquelas que tem 11 anos completo. O cronograma vai seguir conforme o avanço das faixas etárias na ordem decrescente de idade Ou seja, de 11 a 5 anos de idade.

A secretária Municipal de Saúde, Sheila Andrade, assina o documento. Amanhã, o prefeito Tião Bocalom e Sheila Andrade darão uma coletiva de imprensa a partir das 8h30 na Unidade de Saúde da Família Maria Áurea Vilela, no bairro Cadeia Velha.