Mundo bate novo recorde com 2,59 milhões de casos de Covid em 1 dia

Em meio à proliferação da variante ômicron do novo coronavírus, o mundo registrou um novo recorde de novos casos de Covid-19 em 24 horas, com 2,59 milhões de infectados. Mas, com o avanço da vacinação, as mortes seguem em trajetória de queda (veja mais abaixo).

O segundo com mais casos foi a França, que registrou mais de 271 mil novos infectados. Antes da atual onda de Covid-19, o país nunca tinha tido mais de 118 mil infectados em um único dia.

Quarto país com mais casos confirmados, a Itália também registrou um novo recorde de infectados: 170 mil. Antes da atual onda, o país nunca tinha tido mais de 40 mil infectados em um único dia.

Os 10 países com mais casos confirmados de Covid-19 na terça (4) foram:

Estados Unidos: 869 mil França: 271 mil Reino Unido: 221 mil Itália: 170 mil Espanha: 117 mil Canadá: 83 mil Argentina: 81 mil Austrália: 71 mil Alemanha: 61 mil Índia: 58 mil

Os dados são de terça-feira (4) e foram compilados e divulgados nesta quarta-feira (5) pelo “Our World in Data”, projeto ligado à Universidade Oxford.

Mortes em queda

Apesar da explosão no número de infectados devido à variante ômicron, que é altamente contagiosa, o número de mortes no mundo segue em trajetória de queda. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, a média móvel de mortes está em cerca de 6 mil por dia pela primeira vez desde outubro de 2020. A média de óbitos nos últimos 7 dias (6.090) está inclusive abaixo da primeira onda da pandemia, em abril de 2020 — quando chegou a um pico de 7,1 mil. O recorde de mortes em 1 dia no mundo segue sendo de 20 de janeiro de 2021 (18.062), dia que marca também o recorde nos EUA (4.442). Atualmente, a média do país está em 1,2 mil óbitos por dia. Os 10 países com mais mortes por Covid-19 na terça (4) foram: Estados Unidos: 2.383 Rússia: 809 Índia: 533 Polônia: 432 França: 350 Alemanha: 343 Itália: 258 Vietnã: 221 Brasil: 180 Ucrânia: 158 Fonte: G1