Mumuzinho e Daniel deixam o ‘The Voice+’, saiba quem são os substitutos!

Mumuzinho e Daniel estão fora do ‘The Voice+’! De acordo com comunicado oficial da TV Globo, nesta terça-feira (18), os dois precisaram sair por conta de um conflito de agendas. Menos de duas semanas antes da estreia, os jurados serão substituídos por Carlinhos Brown e Toni Garrido.

Ludmilla e Fafá de Belem continuarão em seus postos e a apresentação do programa ficará à cargo de André Marques. Já a cobertura dos bastidores ficará com Thaís Fersoza, que é esposa de Michel Teló, um dos jurados invictos do ‘The Voice’ original.

A nova edição do ‘The Voice+’ irá ao ar todos os domingos, após a Temperatura Máxima, a partir do dia 30 de janeiro deste ano. No Multishow, o programa ganha uma reprise às terças-feiras, 20h.

Thaís Fersoza é a nova apresentadora dos bastidores do ‘The Voice+’! A atriz confirmou as boas novas, em janeiro deste ano, ao postar um vídeo no Instagram. Ela assumirá o lugar de Thalita Rebouças, conversando com os participantes, os jurados e mostrando tudo por trás das câmeras do reality musical.

No Instagram, a esposa de Michel Teló, um dos jurados do programa, agradeceu por todo o carinho dos fãs: “Aaaaah….. passando só pra agradecer vocês por tantas mensagens carinhosas… tão gostoso saber que também estão felizes com meu retorno a tv… e tão lindo ver o tanto que torcem por mim e ficam felizes com minhas conquistas… vocês são demais! Vamos juntos!”.

Em comunicado para a TV Globo, a Youtuber celebrou essa nova oportunidade: “Voltar a TV Globo é muito gostoso. É uma emoção, é minha história, é um reencontro comigo, porque foi onde eu comecei a carreira com 12 anos. A expectativa é altíssima. Eu acho o programa sensacional. É um programa para toda a família, para todas as idades – é atemporal. É um programa que emociona, reúne a família em frente à TV para torcer, vibrar e se emocionar. Acho a coisa mais linda ver as pessoas realizando esse sonho”.