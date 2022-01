Mulher se muda de Ji-Paraná para casar e é morta pelo próprio marido

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na manhã deste domingo (02), um homem matou a esposa na linha P-48, km 01, zona rural de Alto Alegre dos Parecis RO.

A vítima por nome de Vanusa da Silva de 48 anos, havia discussão com o marido, momento este que enfurecido se apossou de uma faca e partiu para cima da vítima golpeando no pescoço, onde a mesma acabou indo a óbito no local.

O homem após matar a esposa, entrou para a residencia e decidiu ligar para seu pai e contar o que havia ocorrido.

O pai do autor do crime convenceu o mesmo a se entregar para polícia, assim o fez, a PM foi acionada e compareceu no local, o homem estava dentro de casa aguardando a chegada da polícia.

O autor do crime foi preso conduzido para delegacia de polícia civil de Santa Luzia RO.

A Polícia Técnico Científica foi acionada e compareceu ao local, foi feito os trabalhos periciais e em seguida liberado o corpo para funerária plantão que seguiu para o IML.

Vanusa da Silva, era moradora de Ji-Paraná e tinha casado recentemente com o autor do crime. Seu corpo será transladado para Ji-Paraná pela funerária Bom Pastor, para ser velada na casa de seus familiares.

Fonte: JornalCorreiodoVale