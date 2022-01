Mulher que pariu na calçada da maternidade pede ajuda para comprar fraldas, e roupas para a Bebê

-------- Continua depois da Publicidade--------

Leiliane Gomes da Cruz é o nome da mulher que pariu um bebê, uma menina, na calçada da maternidade na manhã desta terça-feira, 24, em Rio Branco, Acre.

Segundo pessoas que conhecem Leiliane, ela não é usuária de entorpecente, mas consome bebida alcoólica com frequência, sofre de transtornos mentais e tem esquizofrenia. Inclusive, tem um cartão de benefício, no entanto esse cartão foi retido pela dona de um bar chamado bar da loura, o que impede a mulher, neste momento, de sacar dinheiro para comprar o que necessita para sua filha.

Uma senhora que abriga Leiliane, no bairro Taquari entrou em contato com a equipe do Ecos da Notícia para pedir ajuda para a população para a compra de fraldas e roupas para a criança e também mantimentos para mãe, que necessita de produtos de higiene pessoal como sabonete, absorvente, creme dental.

A mulher pede ainda um apoio da Polícia Militar ou de algum órgão de direito da assistência social para que possam recuperar o cartão de benefício social de Leiliane, que está em posse da dona desse bar, na qual ela fazia uso de bebida alcoólica com frequência.

Interessados em ajudar mãe e bebê podem entrar em contato no telefone (68) 99984-6280 – Michelle Oliveira, que faz parte do grupo Conexão do Bem e está a frente para auxiliar esta família.