Mulher que estava desaparecida foi encontrada enterrada em seu próprio quintal!

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma empregada doméstica que estava desaparecida foi encontrada. Infelizmente a diarista chamada Sônia Maria dos Santos Pereira, de 53 anos, foi morta e enterrada na própria residência em que morava em Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, o marido da vítima é o principal suspeito pelo crime e está desaparecido. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram o ocorrido. Sônia estava errada no próprio quintal.

Na foto, é possível ver a localização exata onde o corpo da vítima foi encontrado na manhã da última quarta-feira (29), após ela desaparecer na véspera de Natal. Ela foi localizada enterrada no quintal da própria casa, localizada na Rua Perequê, no Distrito de Vicente de Carvalho, e havia desaparecido após discutir com o companheiro.

A Polícia Civil aguarda os resultados dos exames necroscópicos solicitados ao Instituto Médico Legal (IML) para identificar a causa da morte da diarista. O crime abalou familiares e amigos da vítima, que lamentaram o ocorrido por meio das redes sociais.

Nas postagens, as pessoas relataram que Sônia sempre foi a alegria da família. “Descanse em paz tia, por onde passou sei que deixou um pouco de alegria. Te amarei eternamente”, disse uma das familiares. Uma outra sobrinha também afirmou que a alegria da diarista sempre contagiou todos a sua volta.

“A sua alegria sempre contagiou a todos, seu jeito sempre me fascinou. Era uma risada só, nossa palhacinha, nossa alegria em pessoa. Agora foi descansar ao lado de sua mãe, Deus arrebatou do sofrimento! Uma angústia tão grande saber que não terei mais a senhora pra fazer brincadeira, rir. Eu vou sempre lembrar da senhora e rir das nossas lembranças. Tia descanse agora, aí onde está ninguém te causará nenhum mal! Fica em paz!”, publicou.

Uma amiga também destacou que nunca se esquecerá do sorriso da diarista. “Descanse em paz Sônia, que Deus coloque você em um bom lugar. Vou sempre lembrar desse sorriso maravilhoso que você tinha”, escreveu. Uma outra colega demonstrou o quanto é difícil acreditar no ocorrido. “Soninha difícil acreditar, descansa em paz amiga”, publicou.

Localização do corpo

Segundo apurado pelo g1, os familiares acionaram a Polícia Militar na manhã da última quarta-feira e informaram que a mulher estava desaparecida há dias. Eles apontaram a suspeita de que ela poderia ter sido morta e enterrada no quintal da residência. A Polícia Civil informou que ainda não sabe como os familiares chegaram a essa informação.

No quintal, a equipe avistou uma área com o piso recém concretado. Os policiais pegaram ferramentas e começaram a cavar o buraco. Após cerca de 10 minutos de trabalho, eles encontraram o corpo de Sônia. O corpo foi retirado com o auxílio do Corpo de Bombeiros após exames da perícia da Polícia Civil.

O principal suspeito do crime, o marido da vítima, está desaparecido. Os dois viviam sozinhos na residência. Ele também é procurado por familiares, que registraram um boletim de ocorrência. O caso segue sendo investigado pelo 1º DP de Guarujá.