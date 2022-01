Mulher passa por cirurgia após ficar com tampa de desodorante presa na vagina, em Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma mulher cuja identidade será mantida sob sigilo passou por uma cirurgia de emergência, na manhã do último domingo (16), na Maternidade e Clínica de Mulheres Bárbara Heliodora, em Rio Branco, após dar entrada na unidade hospitalar com um quadro grave de infecção causado por um corpo estranho na vagina.

A paciente foi atendida pelo médico Radson Araújo, que é ginecologista e obstetra. Segundo o profissional da saúde, o objeto era uma tampa de desodorante e a mulher já estava com aquilo preso na vagina há pelo menos um mês, o que já estava causando além da infecção, a laceração do órgão genital.

Radson Araújo é conhecido por descomplicar a saúde feminina tirando dúvidas e aconselhando as mulheres por meio das redes sociais e foi através do Instagram que o médico alertou o quão importante é não demorar a procurar ajuda médica em casos como este.

“Mesmo sendo uma situação constrangedora, você não pode esperar, é sua saúde que está em jogo. Quanto mais tempo você leva para ir ao médico, é bem mais provável que uma bactéria comece a crescer alí, outras bactérias apareçam e ocorra uma infecção muito mais grave”, disse.

Além disso, o médico ensinou uma técnica que pode ajudar a solucionar esse tipo de problema em casa, mas alertou que caso o objeto não seja expelido é essencial procurar ajuda de um profissional o quanto antes.

“Viu que algo ficou preso dentro da vagina? a primeira coisa: fica de cócoras e começa a fazer bastante força, tipo pra fazer cocô, as vezes coloca a mão na boca e sopra, como se fosse fazer cocô. Provavelmente a força que você vai exercer vai fazer com que o objeto saia, com preservativo acontece muito. Outra coisa: mete o dedo e puxa, faz força, mete o dedo, procura e puxa. Não conseguiu? aí você tem que procurar o médico, procurar um hospital, pra poder ser avaliada”, afirmou.