Mulher mete bala na casa da atual do seu ex-marido. Comparsa é presa com o revólver

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na tarde desta segunda-feira, 10 de janeiro, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de disparo de arma de fogo no Residencial Rondon.

A coisa foi séria, uma mulher revoltada porque seu ex-marido vive com outra (“a fila andou”), arranjou uma comparsa que lhe emprestou uma arma de fogo calibre 38, embarcaram em uma Honda Biz vermelha foram até a casa onde o ex vive com a atual, passou na frente e parou a motoneta.

Ao parar a motoneta a atual mulher viu quando a comparsa identificada como Ingrid, passou revólver para as mãos da ex identificada como Irene que apontou a arma para dentro da casa onde estava a atual, e efetuou um disparo atingindo um lixeira, em seguida fugiram do local.

A Polícia foi acionada fez uma varredura e encontrou Ingrid, a comparsa, transitando já em outra motoneta, agora de cor branca na L-94, foi abordada e presa com a arma na cintura usada no disparo.

Irene a ex que fez o disparo “escafedeu-se”, e Ingrid foi pra jaula, e ficará a disposição da justiça.

A arma de fogo estava com 3 munições intactas e 1 deflagrada, ainda na motoneta foi localizado uma porção de maconha, e tudo foi entregue na UNISP.