“Mulher-Maravilha 3”: Gal Gadot revela status da produção do terceiro filme da heroína

Gal Gadot, intérprete da Mulher-Maravilha em “Mulher -Maravilha”, de 2017, e “Mulher-Maravilha 1984”, de 2020, sanou um pouco da curiosidade dos fãs sobre o terceiro filme da franquia (ainda sem título oficial). Em entrevista ao InStyle, a atriz contou que o longa já está sendo escrito e mencionou uma previsão para começar, de fato, as filmagens.

“Estamos desenvolvendo o roteiro agora. Provavelmente começaremos em um ano e meio ou mais”, disse Gadot, sendo essa a primeira vez que é informado algum prazo a respeito do filme.

A Warner Bros. anunciou o terceiro filme da heroína no final de 2020, pouco tempo após o lançamento de “Mulher-Maravilha 1984”. Assim como os filmes anteriores, a continuação ainda terá Patty Jenkins como diretora e roteirista. No entanto, a produção não será lançado também no streaming HBO Max – conforme vinha acontecendo com os lançamentos – sendo exclusivo apenas nas salas de cinema.

Uma das novidades para “Mulher-Maravilha 3” é o retorno de Lynda Carter, a Mulher-Maravilha dos anos 70. Ao The Hollywood Reporter, Gadot confirmou a participação da antiga intérprete no terceiro filme da franquia e revelou que a atriz foi a inspiração para sua atuação da heroína.

“Em primeiro lugar, Lynda me orientou desde o primeiro momento em que fui escolhida para o papel da Mulher Maravilha”, disse Gadot. “Ela estava sempre lá, conversando comigo, me dando dicas e tudo mais. Ela é uma verdadeira campeã do que Patty [Jenkins] e eu temos feito, e foi tão bom que encontramos a oportunidade certa de trazê-la para o último filme e agora para o terceiro. ” Carter apareceu brevemente em uma cena de créditos finais de “Mulher -Maravilha 1984”.

“Mulher-Maravilha 3” ainda não tem uma data de lançamento, mas se as filmagens começarem em meados de 2023, como Gadot sugeriu, o filme provavelmente chegará aos cinemas depois de 2024.