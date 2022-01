Mulher mais velha do Brasil morre aos 116 anos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Considerada a mulher mais velha do Brasil, Antônia Santa Cruz, de 116 anos e 217 dias, morreu no domingo (23), em Conceição do Coité (BA). De acordo com o grupo de pesquisa Gerontology Research Group (GRG), Antônia também era a terceira mulher mais velha do mundo. As informações são do jornal O Globo.

Conforme o portal Calila Notícias, a idosa faleceu em casa por causas naturais. Segundo a família, no sábado (22) a mulher havia se queixado de dores no corpo.