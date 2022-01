Mulher é barbaramente assassinada com várias facadas no pescoço.

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma mulher identificada apenas como Vanusa, de aproximadamente 40 anos, foi barbaramente morta com requintes de crueldade pelo marido de 48 anos, que lhe desferiu vários golpes de canivete na madrugada de domingo (02), em uma residência localizada na Linha LP48, zona rural do município de Alto Alegre dos Parecis, interior do Estado de Rondônia.

De acordo com informações que os policiais receberam, são de que eles receberam uma denúncia dando conta que um homem matou sua esposa e estava na casa esperando a PM para se entregar, logo os policiais se deslocaram para o local onde puderam constatar a denúncia achando a mulher morta de baixo de uma lona e encontrado o assassinado dentro da casa.

O suspeito confessou que foi por conta de uma discussão por motivos fúteis com a vítima, que fez com que ele pegasse um canivete e investisse contra a mulher e desferiu vários golpes no pescoço de Vanusa que sangrou até a morte. A perícia fez os trabalhos necessários e depois o corpo foi liberado para a funerária de Plantão. O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de Nova Floresta, onde o delegado de plantão tomar as devidas providências.