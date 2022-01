Mulher é atraída para fora de casa e executada.

-------- Continua depois da Publicidade--------

Manaus (AM) – A autônoma Rosiane Lopes Monteiro, de 29 anos morreu na madrugada desta quarta-feira (4), no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, onde estava internada desde o dia 26 de dezembro do ano passado, vítima de disparo com arma de fogo.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela mãe da vítima, no dia do assassinato, Rosiane estava dentro de casa, na rua Aurélio Buarque, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, quando foi chamada por ocupantes de um carro modelo Ônixi de cor branca. Ela saiu para atender e foi atingida com um tiro nos abdômen.

Rosiene foi socorrida e levada para o pronto socorro, mas não resistiu.

A Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS) investiga o caso.