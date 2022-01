Mulher cansada de apanhar, mata o marido com várias facadas em Porto Velho

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um homem identificado como Nilton Estivisson Arriates da Silva, 29 anos, foi barbaramente assassinado com facadas no pescoço e no tórax na noite desta sexta-feira (07), desferida pela própria esposa de 33 anos, identificada como Brenda S. S., que foi presa em flagrante por uma guarnição da Força Tática do 5º batalhão em uma residência localizada na rua Higienópolis, próximo da Avenida Petrolina, bairro Mariana, região leste de Porto Velho.

De acordo com informações apuradas pela equipe de reportagem, a mulher não aguentava mais apanhar do marido e tomada pela raiva, foi até a cozinha e se apossou de uma faca do tipo peixeira e acabou atacado a vítima com facadas no tórax e no pescoço. Logo em seguida, ela saiu correndo por socorro.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e ao chegar no localizou, a mulher informou detalhes do ocorrido e recebeu voz de prisão pelo crime de homicídio.

Uma ambulância do Samu esteve no local e o médico pode constatar o óbito do homem. Após a finalização dos trabalhos periciais o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal para exames mais específicos.

A mulher foi conduzida para a Central de Flagrantes onde ficará à disposição do delegado de plantão.