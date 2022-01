Mulher atropela suspeito durante tentativa de assalto

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma mulher atropelou um suspeito durante uma tentativa de assalto em Indaiatuba, no interior de São Paulo. O homem foi encaminhado pela Polícia Militar ao Hospital PUC-Campinas e permanece sob custódia. As informações são do G1.

De acordo com a PM, a mulher e o namorado seguiam no carro de Indaiatuba para Campinas quando foram abordados por três criminosos – dois deles armados. No momento da abordagem, ela assustou, acelerou o veículo e atingiu um dos suspeitos.

Os outros dois atiraram e os disparos atingiram o veículo do casal. Eles não ficaram feridos e seguiram com o carro pela estrada até chegar a uma base da Polícia Rodoviária e pedir socorro. À essa altura, a Polícia Militar já havia recebido um chamado de tiroteio, foi até a marginal e encontrou o homem ferido.

Ele já tinha passagem pela polícia e vai responder por roubo. Os outros dois suspeitos permanecem foragidos.

Fonte: IstoÉ Gente