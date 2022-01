Mulher arruma confusão após dizer que está saudável e se recusa a usar máscara

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma mulher protagonizou cenas lamentáveis em um supermercado da Asa Sul, no Distrito Federal. Isso porque ela causou uma confusão com clientes e funcionários do local ao se recusar a usar a máscara de proteção facial, item obrigatório para que a disseminação da Covid-19 seja evitada.

Na internet, uma cliente que preferiu não se identificar postou o vídeo que fez na última quinta-feira (30). De acordo com ela, em entrevista nesta terça-feira (03) ao portal “G1”, a mulher disse aos presentes no local que estava saudável e, por isso, não precisaria usar o item.

As imagens mostram que a mulher, assim que nota que estava sendo filmada, usou a própria bolsa para tentar impedir a gravação. Em dado momento, ela chega a ameaçar a pessoa que está fazendo o vídeo.

Em outro trecho da gravação, é possível ouvir que uma pessoa afirma que iria chamar a polícia e que a falta do uso da máscara colocava a vida da atendente, uma senhora, em risco. No entanto, mesmo assim, a mulher não liga e ainda diz que as pessoas poderiam chamar as autoridades se quisessem.

De acordo com a cliente, a confusão só terminou quando o gerente do estabelecimento interveio e convenceu a cliente a colocar a proteção contra Covid-19. Em nota, a rede Pão de Açúcar, dona do supermercado onde o fato aconteceu, informou que vem cumprido todas as medidas para evitar a disseminação da Covid-19.

A rede cumpre irrestritamente os decretos que determinam o uso de máscaras em ambientes fechados”, publicou a empresa, completando que a mulher foi abordada assim que o descumprimento da regra foi constatado.

Assim que percebeu que a cliente não estava usando o item de proteção, uma colaboradora a abordou e esclareceu sobre a necessidade de utilizar o acessório para ser atendida”, informou.

Por conta do caso, a Polícia Militar (PM) foi acionada, no entanto, a corporação não foi ao local, pois a situação foi resolvida ainda no supermercado. “Após a insistência da colaboradora, a cliente colocou uma máscara oferecida pela loja e finalizou as compras”, detalhou o Pão de Açúcar. Veja o vídeo: