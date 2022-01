“Muitos anos de vida”: mãe se declarou nas redes antes de matar filhos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Bruno Leonardo, de 6 anos, fez aniversário na última sexta-feira (7/1). Na publicação em homenagem ao filho, mãe agradece a “bênção”.

Rio de Janeiro – Última publicação nas redes sociais da mãe acusada de matar os dois filhos de 3 e 6 anos foi em comemoração ao aniversário do filho mais velho, Bruno Leonardo. No post, Stephani Ferreira Peixoto, de 36, disse: “Que venham muitos anos de vida e alegria na sua vida”.

A mulher é acusada de ter matado Bruno e o irmão, Arthur, a facadas na segunda-feira (10/1), em Guapimirim, na Baixada Fluminense.



Stephani Peixoto, de 36 anos, foi transferida para o presídio de Bangu

Mãe mata os dois filhos, de 3 e 6 anos, a facadas

Crime aconteceu em Guapimirim, na Baixada Fluminense

Segundo a Polícia Militar, Stephani foi encontrada após tentar suicídio, ensanguentada na sala da casa em que morava com o marido e os dois filhos. Os meninos estavam mortos no quarto.

De acordo com o marido e os vizinhos, a mulher sempre foi uma excelente mãe. Nas redes, Stephani tem diversas publicações falando sobre seu amor pelas crianças.

No post mais recente, feito na sexta-feira (7/1), está a homenagem ao primogênito. “Hoje é o seu dia, meu amor. Parabéns, meu meninão. Que Deus continue abençoando você, você é um menino encantador…Eu amo esse seu jeito, levado, sincero, amoroso, que protege quem ama…Feliz dia…Que venham muitos anos de vida e alegria na sua vida…Obrigada Deus por essa Benção…#BrunoLeonardo #6Anos #Abençoado#MeuMenino #TEA.”



“Gratidão, Deus”, disse em uma das publicações

Nas redes, mulher demonstrava carinho pelas crianças

Arthur, o mais novo, faria aniversário em 18 de março. “Me lembro extremamente do dia que você chegou em nossas vidas, você veio em forma de milagre, gravidez de risco, tomando remédios pra segurar você mais um pouquinho. DEUS é tão PERFEITO que ele me deu você só pra completar minha vida e o desejo do meu coração”, publicou no último ano.