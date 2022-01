MP determina vacinação de detentos contra a gripe na capital

-------- Continua depois da Publicidade--------

No último dia 29 de dezembro, uma inspeção do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) identificou a ocorrência de surto de gripe dentro do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde.

O surto dentro da unidade prisional é facilitado por conta das condições insalubres e a superlotação dentro das celas, o que proporciona as condições ideais para a proliferação do vírus.

O MPAC alega ainda que com o retorno das visitas de familiares, é grande o fluxo de pessoas entrando e saindo do complexo, havendo considerável aumento no risco de transmissão do vírus.

O Promotor de Justiça Tales Tranin fala sobre as providências. “Sabemos que a vacina contra a gripe está disponível há meses e até agora ninguém do presídio foi vacinado. Há um surto lá dentro. Em dois dias pude constatar que em um único pavilhão todo mundo ficou gripado. Assim como ocorreu durante a vacinação contra o COVID-19, devemos considerar que as pessoas privadas de liberdade fazem parte de grupo prioritário, sendo extremamente vulneráveis à doenças virais”, afirma.

O pedido de imunização nos presídios foi encaminhado para as secretarias estadual e municipal de saúde e também para a chefe da Divisão de Saúde Prisional do IAPEN.

O Acre vive um surto da influenza H3N2 que lota as unidades de saúde à procura de atendimento.