MP-AC e secretarias de Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos alinham estratégias para ajudar Nego Bau

MP-AC, Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos e direção do PS se reuniram para traçar estratégias de para ajudar Renan Souza, o Nego Bau.

Nego Bau segue internado no PS com costelas fraturadas e suspeita de tuberculose.

O Ministério Público do Acre (MP-AC) e representantes das secretarias de Saúde, de Assistência Social e Direitos Humanos estadual e municipal alinham estratégias para ajuda ao morador de rua Renan Souza, mais conhecido como Nego Bau. Ele deu entrada no Pronto Socorro de Rio Branco no dia 30 de dezembro com um dedo amputado.

As tratativas são feitas pelo Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial (Natera) do MP-AC.

Na unidade de saúde, ele passou a usar um dreno no pulmão devido uma perfuração no órgão. Nego Bau também está com suspeita de tuberculose e tem fraturas nas costelas. Segundo o MP-AC, ele foi achado ferido em via pública e teria sido agredido.

Mesmo com dreno, Nego Bau fugiu duas vezes do pronto socorro. Na segunda (3), ele foi levado novamente pelo Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) para a unidade hospitalar. O Samu informou que Bau foi achado desmaiado na parada final de ônibus do bairro Sobral, na Central de Abastecimento de Rio Branco (Ceasa).

Nego Bau é um dos personagens mais conhecidos da capital acreana. Ele tem transtornos psiquiátricos e também é viciado em drogas. Bau ficou conhecido porque vive perambulando pelas ruas da capital. Ultimamente, muitos relatos de moradores diziam que ele tinha surtos de agressividade.

A direção do PS confirmou, nesta quinta-feira (6), que o paciente continua internado na unidade de saúde.

Acompanhamento

O MP-AC divulgou que acompanha o caso do morador de rua e, por isso, sentou com os gestores responsáveis pelas áreas da saúde, assistência social e direitos humanos do Acre e Rio Branco para discutir soluções conjuntas de intervenção.

A direção do PS chegou a divulgar que Bau seria levado para o Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac). Porém, a unidade informou que não tem suporte para atender pacientes com operações clínicas. Apenas com a melhora do quadro clínico é que um paciente psiquiátrico pode ser internado no local.

Diante da situação crítica, o MP-AC informou que foram levantadas algumas hipóteses que possam dar maior efetividade ao caso, que vai desde o diálogo com o morador de rua, à internação involuntária, avaliação psiquiátrica e clínica médica no PS, eventual contenção e a participação da família no tratamento.

O MP-AC encaminhou também ofício para as Secretarias de Saúde do Acre (Sesacre), de Rio Branco (Semsa) e às Secretarias de Assistência Social e de Direitos Humanos do estado e município solicitando informações sobre o que está sendo feito e como esses órgãos podem ajudar.

“O MP interveio porque é atribuição da instituição a defesa de direitos humanos. E o caso é de extrema complexidade, pois se trata de uma pessoa em situação de hipervulnerabilidade. Então, a intervenção do MP era absolutamente necessária, e se deu tão logo chegou a notícia sobre os fatos”, disse a promotora de Justiça Meri Cristina do Amaral.

O que dizem as secretarias

O Núcleo de Saúde Mental da Sesacre disse que teve uma reunião com o Natera, uma promotoria de Justiça do MP, direção do PS, leito de saúde mental, o serviço social do PS, núcleo de saúde mental da Sesacre, o departamento de atenção primária em Saúde e outros gestores de saúde e direitos humanos para discutir a situação de Nego Bau.

Na reunião ficou acordado que Bau vai continuar internado no PS, preferencialmente em um leito no térreo, e em isolamento devido à suspeita de tuberculose apontada em um exame de raio-X no tórax. Além disso, ele deve fazer, em conjunto, avaliações com um psiquiatra e um clínico para diálogo e prescrição da medicação adequada.

“Foi falado em contenção mecânica, contenção química, que é a medicamentosa, porque ele é um paciente que precisa ficar lá, precisa minimamente estabilizar o quadro dele para poder dar continuidade no tratamento fora do pronto socorro. Também fazer uma avaliação da necessidade dessas contenções, tem uma proximidade com a família, aproximar a família do contexto dele junto com a equipe também. Haverá outras reuniões para fazer a sequência de acordo com a necessidade”, explicou a técnica do Núcleo de Saúde Mental, Yara Costa.

A Prefeitura de Rio Branco informou que as Secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos (Sasdh) e de Saúde municipal (Semsa) têm auxiliado e mantido o diálogo para ajudar o paciente. Afirmou que tem ‘realizado e assegurado o atendimento com todos os serviços do SUAS para ele e a família, como para todas as pessoas que estão em vulnerabilidade social, na perspectiva de recuperação e fortalecimento de vínculos familiares, para que, assim, possamos ter êxito’.

A Sasdh disse que nesta quinta (6) foi feita uma visita à família do paciente, mas que os parentes dele e ele são acompanhados há muito tempo pelas equipes. A assistente social do PS falou que, nesta quinta, Bau está tranquilo e é acompanhado por um sobrinho na unidade de saúde.

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e das Mulheres (Seasdhm) confirmou que foram levantados encaminhamentos para o caso em uma realizada uma videoconferência com o MP-AC e outros representantes da saúde, assistência social e direitos humanos.

“O Ministério Público ainda irá enviar o documento com os encaminhamentos necessários para todos os órgãos envolvidos”, destacou.