Mototaxista fica tetraplégico em acidente e família precisa de ajuda

O mototaxista Galdêncio Ramirez, de 38 anos, ficou tetraplégico em um acidente que sofreu no cruzamento da Avenida Antônio Mario Coelho com a Avenida Noroeste, região da Orla Morena, em Campo Grande, na tarde desta sexta-feira (14)

De acordo com a família, Galdêncio estava em horário de serviço e seguia pela Rua Antônio Maria Coelho, no sentido Centro – bairro. De acordo com a família, Galdêncio seguia pelo lado esquerdo da via e um carro transitava ao seu lado direito, no mesmo sentido. O semáforo da via onde transitavam estava aberto.

Segundo relatado, a condutora do carro que estava à direita do mototaxista, virou de forma repentina para virar à primeira via da esquerda na Avenida Noroeste. Porém, esta primeira via à esquerda da Avenida Noroeste, naquele trecho do cruzamento, é contramão.

De acordo com Peter Marques, primo de Galdêncio, o mototaxista foi atropelado e arrastado pelo veículo. A cabeça dele ficou sob uma das rodas traseiras. A roda em aceleração passou por cima da cabeça do mototaxista que sofreu fratura na quinta vértebra e, com isso, ficou tetraplégico. Ele foi atendido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encontra-se no CTI (Centro de Terapia Intensiva) da Santa Casa, onde retornou à consciência neste sábado (15).

A família do mototaxista precisa no momento de um colar cervical ou qualquer ajuda financeira para Galdêncio. Segundo a família, a condutora foi notificada mais ainda não realizou nenhum tipo de ajuda financeira ao rapaz que tem um filho pequeno. Quem quiser ajudar, pode contribuir pelo pix: (67) 9 9304-6266, de Valnêncio Ramires, também mototaxista, irmão de Galdêncio.