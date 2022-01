Motorista sai praticamente ileso após caminhonete ficar totalmente destruída ao colidir contra árvore

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um jovem de 20 anos saiu praticamente ileso de um grave acidente de trânsito, após o veículo que ele conduzia ter ficado totalmente destruído ao sair da pista e colidido contra uma árvore. O fato aconteceu por volta das 08h30 desta segunda-feira (03), na altura do km 16 da RO-470, conhecida como Linha 81, zona rural da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste.

A polícia informou que foi acionada a comparecer ao Hospital Municipal onde foi dada entrada um jovem socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros, vítima de acidente de trânsito.

Os militares foram até a unidade hospitalar e obtiveram a informação de que a vítima conduzia uma caminhonete da marca Toyota, modelo Hilux, pela RO-470, sentido Ouro Preto do Oeste a Nova União, quando em uma curva próximo ao travessão da Linha 16, perdeu o controle do veículo.

Ato contínuo, a caminhonete saiu da pista, estourou duas cercas de arame liso e só parou após colidir violentamente contra uma árvore. Como pode ser observado pelas imagens, o impacto foi tão forte que o veiculo ficou retorcido.

Incrivelmente, mesmo com a gravidade do acidente, a direção do hospital municipal informou que não foi preciso realizar exame de raio-x, é que o mesmo se submeteu a um exame de ultrassom onde não constatou nenhuma alteração, tendo sofrido apenas um arranhão no rosto. O jovem ficou sob observação.

Uma guarnição policial foi até o local do acidente e, após colher as imagens do ocorrido, registrou o fato na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp