Motorista que atropelou funcionário da Caixa Econômica era servidor da Prefeitura de Mancio Lima: Leia Nota

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Prefeitura Municipal de Mâncio Lima vem de público se posicionar acerca do acidente do trânsito ocorrido na tarde desta sexta-feira (14), na AC 405 km 01, na cidade de Cruzeiro do Sul, envolvendo um carro desta municipalidade que levou a óbito o servidor da Caixa Econômica Federal, Gerlandio.

O veículo, uma Amarok de placa NXT 0834, estava à serviço e, no momento do ocorrido, estava sendo conduzido pelo Chefe do Departamento de Limpeza Pública, Veronico Ferreira de Negreiros. O motorista, temendo represália, evadiu do local até sua residência em Mâncio Lima porém, o Delegado de Polícia Civil, José Obetaneo dirigiu-se até sua residência onde o mesmo o aguardava para ser conduzido até a Delegacia de Polícia de Cruzeiro onde já está à disposição da justiça. O carro conduzido pelo mesmo já foi encaminhado para perícia.

Tão logo soube do ocorrido, esta gestão tomou todas as providencias cabíveis no acerca dos fatos. Colocamos a disposição da família da vítima uma equipe com assistente social e psicólogo, para prestar todo apoio e assistência neste momento de dor.

Lamentamos profundamente o ocorrido e externamos os nossos mais sinceros votos de pesar neste momento à família de Gerlândio. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e colaboração junto às investigações.

Prefeitura Municipal de Mâncio Lima.