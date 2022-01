Motorista pula do próprio carro para não virar refém de bandidos em Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

O motorista, que não teve seu nome revelado, passou por momentos de terror, na noite deste domingo, 23.

Logo após ser vítima de assalto, onde os bandidos tomaram seu carro, um Ford Fiesta, cuja placa também será mantida em sigilo, ele pulou do veículo. A vítima relatou a polícia que a dupla ordenou que ele ficasse no carro enquanto eles iriam praticar outros crimes, mas o rapaz temendo pela própria vida e também não queria ser cúmplices dos bandidos e, por isso , pulou, mesmo correndo risco de se machucar durante a queda.



Imagem cedida

Após pular do veículo, a vítima conseguir acionar a polícia, que rapidamente chegou no local. Policiais militares do 4° Batalhão e também do Batalhão de Operações Especiais, BOPE, realizaram uma ação rápida e conseguiram, em apenas 25 minutos, recuperar o veículo no bairro Calafate.

Até o fechamento desta edição não tivemos informações se os assaltantes foram presos. A vítima passa bem e teve o seu veículo devolvido.

Matéria em atualização.